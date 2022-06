Vértigo: estanterías ligeras

Nuestros vecinos alemanes emplean a menuda la expresión Ordnung muss Sein, que traducido al español significa El orden debe existir y que expresa la imprescindible necesidad de organizar y clasificar nuestro entorno. No nos sorprendió entonces descubrir que este modelo jerárquico y organizado fue creado por un grupo de diseñadores berlineses, fundadores de The Fundamental Shop. A few of my favorite things, nombre de esta estantería, permite distribuir y clasificar nuestras pertenencias favoritas de manera elegante. Volúmenes cúbicos de madera de pino Douglas han sido apilados formando un pódium, haciendo honor a un fractal o a una de las vertiginosas composiciones de MC Esher. La solución perfecta para los organizadores compulsivos.