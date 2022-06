Reformar una cocina: 5 casos de éxito

INNER TREE

Si dijéramos que este es el estado de una cocina tras el paso de un tsunami no iríamos demasiado desencaminados. El caos reina en este espacio en el que nadie encuentra su pareja de baile: muebles que no tiene puertas ni están alineados, una cerámica que no pega con nada… Un cocktail difícil de digerir.

Además los azulejos han quedado completamente pasados de moda por su estampado, sobre todo al combinarse con trozos de encimera y contrachapado de manera aleatoria. Para tener una cocina bonita hacen falta no solo materiales relativamente actuales, sino mantenerla cuidada, ordenada y limpia cada día.