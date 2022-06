Cerramiento de terrazas: diseños para este otoño

Otro modelo podría ser este, con un recubrimiento más adaptado a las necesidades del hogar. Como es una casa de verano no es tan susceptible a lluvias, y lo que prima es que dé sombra y deje escapar el calor. Así que lo que prima es un material fresco, ligero y que no retenga las altas temperaturas. Por eso escogemos esta malla de varas, fresca y adaptada a las casas de verano y playa. Además, como todo en la terraza está hecho de madera es un material que no rompe con la estética. Y las vistas… de las vistas no se pierde ni un ápice.