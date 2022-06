10 cortinas para los más pequeños

Dormitorios suaves y coquetos que, pese a no arriesgar demasiado, juegan con los colores para hacer de ellos un rincón con algo más de magia que el resto de la vivienda. Si bien es cierto que el cuarto de un bebé no puede tener demasiadas estridencias, pues es la etapa más tierna, no por ello debemos cortarnos a la hora de decorarlo y se pueden añadir pequeños elementos que le den más gracia. No hace falta demasiado, una cortina con topitos y unos lazos sobre la barra es suficiente para que el cuarto de nuestros pequeños luzca bonito.