Cocinar con estilo sabe mejor

Coin – Coin nació de las observaciones que sus diseñadores tomaron del mundo de la cocina. Si no perdonas el café de la mañana y el de después de comer, habrás comprobado por desgracia que en alguna ocasión has perdido la mitad del líquido cuando has introducido el terrón de azúcar en la taza. Si has sido afortunado puede que la encuentres encharcando el plato, sino mira tu camiseta en busca de manchas salpicadas. El diseñador industrial Thomas Beauclair exige su dosis diaria de cafeína sin sufrir ninguna pérdida, y ha diseñado esta taza para poner fin a estos accidentes.