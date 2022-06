Decoración de pisos pequeños: 6 Consejos para jóvenes

Si te das cuenta de que el espacio disponible no puede ser aprovechado a lo ancho, no desesperes y, ¡hazlo a lo largo! Mira la fotografía sobre estas líneas: el sofá apoyado en la pared izquierda y el mueble que rodea la televisión a la derecha. Una zona de estar sencilla, bonita y que no ocupa nada de espacio.

Encontrar viviendas con habitaciones cuadradas es complicado, siempre tienen más ancho que largo o al revés. Así que antes de elegir y colocar el mobiliario, lo mejor que podemos hacer es tener ante nuestros ojos un pequeño croquis para una disposición más inteligente de los muebles. De este modo veremos si queda espacio disponible de paso como en este caso, si le sacaríamos más partido poniéndolo en el sentido contrario, etc.

También es recomendable tener en cuenta el espacio en vertical para pisos de techos altos, en los que se puede colocar un altillo que sirva como dormitorio o pequeño estudio.