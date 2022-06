Plantas de interior para casa – Consejos

1 – Para un apartamento de tamaño medio, ¿qué tipo de plantas de interior nos sugiere?

En un apartamento de tamaño medio que tiene buena iluminación y una temperatura cálida, recomendaría plantas con follajes verticales o ligeramente abultados. Por nombrar algunos diría: la Dionaea, todo tipo de Sanseveria así como los helechos Nephrolepis – Boston y Phlebodium, la Palma Areca y la Pachira aquatica, con su bellísimo tronco trenzado.

Para quién no tiene espacio en el suelo y en los estantes, o quiere caracterizar la habitación con una esquina verde y verdaderamente espectacular, sugiero una pared vertical -contraindicado para el do it yourself y que necesita la mano de un experto. Plantas Kentia, Caladium, y especialmente Syngonium Fittonia y Aspidistra son muy resistentes y se adaptan mejor que otros en condiciones de poca luz .

Hablando de jardines verticales, te recomendamos el artículo ’Jardines verticales, otra manera de crear paisaje’.