Construir una casa – 10 importantes aspectos a considerar

Lo primero que debemos pensar si queremos construir nuestra propia casa, es donde queremos que esté. No será lo mismo construir una casa en lo alto de la montaña, en la playa, en una ladera o a las afueras de una gran ciudad. Esto nos influirá no solo en el abastecimiento de luz, agua, gas e Internet, si no que será determinante a la hora de elegir los materiales necesarios para la fachada, en función de las condiciones exteriores que vayamos a encontrar en el lugar donde coloquemos nuestro nuevo hogar.