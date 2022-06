Cortinas de cocina – 10 fantásticas ideas de decoración

Si pensáis que no hay nada mejor que un textil bien elaborado para dar un aire sofisticado y diferente a una cocina, esta cocina os encantará. El rosa ya es un color poco utilizado en esta zona… y menos aun si nos referimos a las cortinas.

En este caso, no solo no se han conformado con responsabilizar a la cortina de tal bomba de color, si no que además han elegido una cortina con relieves en lugar de estampado. Una opción poco vista y original, que asombra y convence por partes iguales.

Por ello, sacamos la siguiente conclusión: una cocina en colores neutros como en este caso el blanco, el negro y la madera, puede encontrar su toque de vitalidad en una cortina con un color vistoso, ya que juntos encuentran su perfecto equilibrio. Quizás es el punto que le falta a tu cocina para acabar de convencerte…