Cuando se construye, renueva o remodela una casa, normalmente se centra la atención en las habitaciones principales y, en ocasiones, se descuida el diseño y la decoración de los recibidores. Se trata de un error muy común que debe evitarse, ya que los recibidores constituyen el primer espacio que se visita al entrar en una casa y resultan determinantes a la hora de crear una primera impresión. Y todos sabemos que la primera impresión es lo que más cuenta. Además, el diseño general de la vivienda no se verá completo si no se dedica a los recibidores la atención que merecen. Aquí te ofrecemos algunos consejos que puedes considerar a la hora de diseñar y decorar el tuyo:

¿Qué estilo y decoración funcionan mejor en mi recibidor?

Los recibidores constituyen el espacio de transición entre el exterior y el interior de la casa, por lo que, si tienen estilos diferentes, deberían constituir una mezcla perfecta de ambos para que el cambio no resulte demasiado chocante. El estilo en particular de esta habitación (industrial, rústico, minimalista, etc.) depende del diseño del resto de la casa; no obstante, a continuación te mostramos algunas ideas que puedes aplicar de manera general independientemente del tipo en concreto que hayas elegido.

Creemos que la primera sensación que los recibidores deben evocar es la de ser bienvenido. Por tanto, nos inclinamos por colores cálidos y suaves para las paredes que generen un ambiente acogedor. Los suelos de madera guardan el calor y te invitan a ponerte cómodo; si no quieres que el suelo se estropee con el agua de la lluvia o la suciedad que traen los zapatos al entrar en casa, coloca una buena alfombra delante de la puerta junto con un taburete, un zapatero y un par de zapatillas de andar por casa para los invitados. Para que el ambiente no se perciba desnudo, elige un cuadro bonito que colgar en la pared principal, coloca una maceta, una lámpara de pie o una escultura llamativa. Otros muebles necesarios en este espacio son una mesita para el correo y las llaves (opta por cuencos y recipientes decorativos con esta finalidad), un perchero para los abrigos y bolsos y un paragüero. Procura mantener la habitación despejada por si recibes a varias personas, para que no se sienta un espacio claustrofóbico y las invite al interior de la casa.

¿Qué otros usos puedo darle a los recibidores?

Hoy en día, prácticamente todas las habitaciones son multifunción, por lo que no tienes por qué destinar los recibidores exclusivamente a la zona de tránsito hacia la salida o la entrada al hogar. Se trata de un espacio que puedes utilizar, por ejemplo, para instalar soluciones de almacenamiento de todos aquellos objetos que no puedes guardar en los dormitorios o en el salón. Coloca cajas de diseño bajo las escaleras e instala armarios para la ropa fuera de temporada, cuberterías, maletas y bolsos de viaje, material de limpieza, etc.