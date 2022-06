Propiedad legal

En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están incorporados en un fichero automatizado responsabilidad de la empresa mercantil GRIFERÍAS MAIER, S.L., CIF: B-61976510, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 31718, Folio 87, Hoja Número B-199507. La finalidad de este fichero es gestionar el servicio solicitado.

El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique a través de www.griferiasmaier.com y mantendrá actualizada la información que facilite a GRIFERÍAS MAIER, S.L., de forma que responda en todo momento a su situación real, siendo el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice, así como de los perjuicios que cause por ello a GRIFERÍAS MAIER, S.L. o a terceros.

GRIFERíAS MAIER, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de GRIFERÍAS MAIER, S.L.

Con los límites establecidos en la ley, GRIFERÍAS MAIER, S.L. no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. Los contenidos e información de las páginas de Internet de GRIFERÍAS MAIER, S.L. están elaborados por profesionales debidamente cualificados para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los contenidos e información no vinculan a la susodicha, ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo, pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.

Las páginas de Internet de GRIFERÍAS MAIER, S.L. pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceros. Por lo tanto, ésta no podrá asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de GRIFERÍAS MAIER, S.L. o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de GRIFERÍAS MAIER, S.L.

Asimismo, para acceder a los servicios que GRIFERÍAS MAIER, S.L. ofrece a través del website, deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de GRIFERíAS MAIER, S.L., con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en RONDA SANTA EULALIA, 37, NAVE 12, PARC INDUSTRIAL PALLEJÀ, 1, 08780 PALLEJÀ (BARCELONA), o bien, enviar un correo electrónico a maier@griferiasmaier.com

Asimismo, su aceptación al presente Aviso Legal supone la prestación de su consentimiento expreso para que GRIFERÍAS MAIER, S.L. pueda remitirle comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, en los términos establecidos por la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. En el supuesto de no estar interesado en recibir este tipo de comunicaciones puede dirigirse a GRIFERÍAS MAIER, S.L., a la dirección anteriormente indicada o al correo electrónico maier@griferiasmaier.com, manifestando su voluntad.