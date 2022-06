THE BEST HOUSES, nace en el año 2001, fruto de una necesidad, expresada por la poca evolución del sector del interiorismo y la decoración, hacia pautas, que el mercado actual exige. El vacío en el mercado, de un fabricante, que se acomodara a las necesidades del cliente, existía, y en cierta manera, era un reto importante, cubrir esta necesidad. La decisión fue rápida y lógica, ir a Indonesia, que junto con China, son los principales proveedores de muebles. Se creó una sociedad en Indonesia, la cual empezó con el montaje de una fábrica, que nos dio un precio altamente competitivo y a la vez, máxima y absoluta versatilidad. Por último hace dos años, realizamos una necesaria ampliación de nuestra fábrica de Jepara, así como la creación de la nueva sección de acabados, lo cual, nos permite en la actualidad, la personalización absoluta de nuestro producto, con un sin fin de opciones en medidas, colores y acabados. En estos momentos, nuestros clientes son básicamente: Hoteles, Arquitectos e Interioristas, a los cuales les ofrecemos un trato directo, sin intermediarios, con la actitud de ofrecerles, aquello que nos solicitan, con el más esmerado de los servicios y asesorándoles en todo momento. Hablamos de calidad, de precio, de seriedad y satisfacción. Nuestros muebles de interior, son de hierro o de madera maciza ( Caoba o Teca), hechos íntegramente a mano. Los de exterior se realizan en Rattan o Rattan sintético. Nuestra estructura

d

fábrica, se encuentra en Japara ( Indonesia ). Nuestra base comercial,

esta en Girona

( España ), desde donde se hace la creación de colecciones, seguimiento del proceso, realización de los proyectos, creación de los planos del producto y selección de montadores de entrega. Todos los procesos están supervisados, por personal especializado: interioristas, arquitectos, carpinteros

THE BEST HOUSES, cuenta con una red de colaboradores, que nos da la posibilidad de poder ofrecer a nuestro cliente un servicio integral, si así lo solicita. Contamos con empresas que de forma puntual, participan externamente en nuestros proyectos. Por tanto para nuestras realizaciones (proyectos de interiorismo, mobiliario interior y exterior) podemos ofrecer: arquitectura en general, proyectos de Feng Shui, restauración artesanal, coaching, mobiliario, paisajismo, textil hogar, pavimentos, revestimientos, etc. Fabricación propia, trato directo con el cliente, personal especializado, calidad, servicio y precio, son las principales características de nuestra empresa, nuestros clientes son amigos satisfechos por un trabajo bien hecho.