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Arquitectos en Barcelona
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    • LA MARCA CTS ARQUITECTES NACE EN 1998 CON EL FIRME PROPÓSITO DE CONTINUAR LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DE NORMAN CINNAMOND. A LO LARGO DE LOS AÑOS, CTS HA SABIDO CRECER ARQUITECTÓNICAMENTE, ABARCANDO CADA VEZ PROYECTOS MÁS COMPLEJOS, MÁS TÉCNICOS Y DE MAYOR TRASCENDENCIA, SIEMPRE SIENDO FIEL A SU FILOSOFÍA INICIAL, MIMANDO LA TRADICIÓN , LA HISTORIA Y EL LUGAR. DURANTE EL AÑO 2010, CARLOS TORRENTÓ ABANDONA LA EMPRESA, RESULTANDO PARA EL FUTURO CINNAMOND-SALA ARQUITECTES, QUE PRETENDE AFRONTAR NUEVOS RETOS Y PROYECTOS, SIN PERDER DE VISTA EL ORIGEN.

    Área geográfica
    Barcelona
    Dirección
    08036 Barcelona
    España
    www.ctsarq.net
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