LA MARCA CTS ARQUITECTES NACE EN 1998 CON EL FIRME PROPÓSITO DE CONTINUAR LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DE NORMAN CINNAMOND. A LO LARGO DE LOS AÑOS, CTS HA SABIDO CRECER ARQUITECTÓNICAMENTE, ABARCANDO CADA VEZ PROYECTOS MÁS COMPLEJOS, MÁS TÉCNICOS Y DE MAYOR TRASCENDENCIA, SIEMPRE SIENDO FIEL A SU FILOSOFÍA INICIAL, MIMANDO LA TRADICIÓN , LA HISTORIA Y EL LUGAR. DURANTE EL AÑO 2010, CARLOS TORRENTÓ ABANDONA LA EMPRESA, RESULTANDO PARA EL FUTURO CINNAMOND-SALA ARQUITECTES, QUE PRETENDE AFRONTAR NUEVOS RETOS Y PROYECTOS, SIN PERDER DE VISTA EL ORIGEN.
- Área geográfica
- Barcelona
- Dirección
-
08036 Barcelona
España
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