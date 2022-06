Propiedad legal

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de este Sitio, son titularidad de BAYELTECNICS S.L..

La reproducción, distribución, comercialización o transformación, total o parcial, no autorizadas del contenido del Sitio, a no ser que sea para uso personal y privado, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de BAYELTECNICS S.L.. Igualmente, todas las marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el Sitio están protegidos por Ley. La utilización no autorizada de la información contenida en este Sitio, así como los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de BAYELTECNICS S.L. pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.