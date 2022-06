Propiedad legal

Con este documento, queremos informarte de cuáles son los motivos por los que recogemos tus datos personales, qué hacemos con ellos, cuáles son tus derechos y de qué forma puedes ejercerlos. Si de verdad te interesa el destino de tus datos, te recomendamos que pierdas un par de minutos en leerlo.¿Quién es el responsable de tus datos?Identidad: Rudeco Arquitectura Técnica y Construcción S.L. (en adelante, RUDECO)Dirección: Urb. Elviria – Aptos. Platero, Bloque 1, Nº 5 – Marbella (Málaga)Teléfono: (+34) 671 115 642E-mail: info@rudeco.esContacto DPD: www.rudeco.es/contacto/¿Con qué finalidad recogemos tus datos personales?En RUDECO recogemos y tratamos la información que nos facilitas con el fin de responder a las cuestiones que nos planteas a través de nuestros formularios de contacto y de comentarios, y de hacerte llegar información que sea de tu interés a través de nuestros canales de comunicación.Dicha información la mantendremos almacenada mientras no solicites su supresión.¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?Las bases legales para el tratamiento de tus datos son las siguientes:Ejecución del contrato de suscripción para hacerte llegar información que sea de tu interés a través de nuestros canales de comunicación.Obtención de tu consentimiento para responder a las cuestiones que nos planteas a través de nuestros formularios de contacto y de comentarios.Recuerda que no estás obligado a darnos tu consentimiento para el tratamiento de tus datos, pero de no hacerlo, RUDECO no podrá hacerte llegar información que sea de tu interés a través de nuestros canales de comunicación.¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos de carácter personal?Para poder ofrecerte nuestros servicios con una mejor calidad y cumplir con nuestras obligaciones fiscales, te hacemos saber que los datos que tú nos facilites pueden ser cedidos a:Cyberneticos Hosting S.L, con domicilio fiscal en C/ Varadero, 3, Planta 1, CP: 11500 Cádiz, encargado de proporcionar el hosting y el dominio para esta web.Automattic Inc., encargado del desarrollo del CMS WordPress, utilizado para el diseño y desarrollo de esta web y sujeto al acuerdo EU-US Privacy Shield.Google LLC, encargado de la recogida de analíticas de esta web y sujeto al acuerdo EU-US Privacy Shield.¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?El hecho de que nos hayas cedido tus datos y nos hayas dado el consentimiento para tratarlos, no te esclaviza a nosotros. Existen una serie de derechos que puedes ejercer en cualquier momento, los cuales son:Derechos a solicitar el acceso a tus datos de carácter personal.Derecho a solicitar la rectificación o supresión.Derecho a solicitar la limitación del tratamiento.Derecho a oponerse al tratamiento.Para ejercer tus derechos, puedes rellenar formulario que encontrarás en el siguiente enlace.También te informamos, que si has dado tu consentimiento para alguna finalidad específica, tienes derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.Asimismo, te informamos de que puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos.