Nace en 2.013 dentro del seno de una familia dedicada al Cuarto de Baño desde hace más de 45 años, siendo propiedad de un grupo de distribución 100% especializada en la comercialización de Lavabos y Griferías de alta calidad, cuidado diseño, y todo tipo de especialidades.Nuestra familia viene de la mítica tienda “La Boutique del Cuarto de Baño” de la calle Hermosilla de Madrid, hoy tristemente cerrada debido a muchos y muy diversos problemas y acontecimientos que han obligado al cierre de este establecimiento hace unos años.Esta tienda era todo un símbolo en Madrid, ya que estaba especializada en Accesorios y Complementos para baño, cuando este tipo de complementos eran casi inexistentes allá por los años 70. Desde entonces ya sabíamos que la especialización era una gran vía de triunfo, y hoy por hoy así queda plasmado en los incontables éxitos empresariales de muchos pequeños comercios de nuestro querido Madrid. Con todo esto totalmente claro, se decide crear SOLO LAVABOS Y GRIFOS, una tienda de más de 250 m especializada 100% en Lavabos y grifos.En nuestro establecimiento, tienes expuestos más de 270 lavabos diferentes, más de 100 grifos de Lavabos, todos los materiales, todas las formas, todos los acabados y todas las medidas, así puedes verlo y tocarlo y hacerte una perfecta idea de cómo va a quedar en tu casa. “sí aquí no encuentras el lavabo que buscas, es muy posible que no exista…”Sí puedes venir a vernos, no dudes en hacerlo, seguramente hacía mucho tiempo que una pequeña tienda no te sorprende como estoy seguro que nuestra tienda lo hará, y sí no puedes venir, dentro de este espacio Web, intentaremos que te hagas una idea.