TG KITCHENAMBIENT nace en Barcelona con el afán de ofrecer una cocina de calidad con el mejor servicio, a un precio más que competitivo, desde la experiencia de un grupo de profesionales apasionados por este sector.

Nos gusta hacer cocinas, pensarlas, diseñarlas y aportar soluciones a nuestro cliente para su plena satisfacción.

Por qué elegir cocinas TG Kitchenambient:

Ya sabemos que hay muchos fabricantes y distribuidores de cocinas y es difícil a veces decidirse por uno u otro, más cuando se es un particular que realiza una reforma cada muchos años y necesita tomar una decisión acertada: Aquí entran en juego varios factores: el diseño del proyecto (distribución de los elementos, funcionalidad), evidentemente la estética y como no, la ejecución de los trabajos de reforma los cuales deben ser de primera calidad y realizados por profesionales con mucha experiencia. Como ejemplo pondremos a nuestros montadores de muebles los cuales llevan con nosotros más de 15 años y que entienden perfectamente la filosofía de la empresa: calidad ante todo, no es simplemente montar muebles de cocina, es experiencia y es oficio.

Nuestras tiendas:

En nuestras tiendas en Barcelona y Sabadell (Showroom exclusivo para profesionales decoradores, arquitectos y contract) puede encontrar una amplia variedad de mobiliario con infinidad de posibles acabados donde elegir: desde cocinas modernas con o sin tirador (uñero, gola), rústicas y clásicas (uno de los catálogos más extensos del mercado).

http://www.kitchenambient.com/nuestras-tiendas/

Podemos aportar soluciones funcionales y estéticas que den un valor extra a la reforma.

Para más información consulte en nuestra web.