ARTESANIA BEAS BIMBELA ES UNA EMPRESA FAMILIAR QUE SE FUNDO EN 1945 EN GRANADA.
HACEMOS TARACEA QUE ES LA ARTESANIA TIPICA GRANADINA DE ORIGEN ARABE QUE CONSITE EN LA INCRUSTACION Y PEGADO DE DIFRENTES TIPOS DE MADERA, HUESO, NACAR, ETC. SOBRE UN SUPERFICIE DE MADERA FORMANDO ELABORADOS Y COMPLEJOS DISEÑOS.
FABRICAMOS TODO TIPO DE PRODUCTOS COMO JOYEROS, JUEGOS, JAMONEROS, MESAS , PUERTAS, MUEBLES BARGUEÑOS, ETC.
HACEMOS PIEZAS POR ENCARGO EN TARACEA
- Área geográfica
- (Granada)
- Reconocimientos de la empresa
- PREMIO ARTESANIA JUNTA ANDALUCIA
- , DECLARACION ZONA ARTESANAL, VISITA EMBAJADOR EEUU EN ESPAÑA (EDWAR ROMERO)
- Dirección
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SANTA ROSALIA, 20
18007 Granada
España
+34-958120034 artesaniabeas.com