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ARTESANIA BEAS BIMBELA
Muebles y accesorios en Granada
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    • ARTESANIA BEAS BIMBELA ES UNA EMPRESA  FAMILIAR QUE SE FUNDO EN 1945 EN GRANADA.

    HACEMOS TARACEA QUE ES LA ARTESANIA TIPICA GRANADINA DE ORIGEN ARABE QUE CONSITE EN LA INCRUSTACION Y PEGADO DE DIFRENTES TIPOS DE MADERA, HUESO, NACAR, ETC. SOBRE UN SUPERFICIE DE MADERA FORMANDO ELABORADOS Y COMPLEJOS DISEÑOS.

    FABRICAMOS TODO TIPO DE PRODUCTOS COMO JOYEROS, JUEGOS, JAMONEROS, MESAS , PUERTAS, MUEBLES BARGUEÑOS, ETC.

    HACEMOS PIEZAS POR ENCARGO EN TARACEA

    Área geográfica
    (Granada)
    Reconocimientos de la empresa
    • PREMIO ARTESANIA JUNTA ANDALUCIA
    • , DECLARACION ZONA ARTESANAL, VISITA EMBAJADOR EEUU EN ESPAÑA (EDWAR ROMERO)
    Dirección
    SANTA ROSALIA, 20
    18007 Granada
    España
    +34-958120034 artesaniabeas.com

    Valoraciones

    Andrés Jiménez
    Buena calidad de los productos, buen trato, buen precio.
    hace alrededor de 4 años
    Juan Bueno Perez
    Una tienda taller. Maravillosa y esquisita y amables
    hace más de 5 años
    Manuela Megía Moreno
    Impresionante trabajo
    hace alrededor de 2 años
    Mostrar todas las 5 opiniones
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