Twoja przeglądarka jest przestarzała.

Para tener una mejor experiencia con nuestro sitio, te recomendamos descargar otros navegadores gratuitos. ¡Para eso, solo tienes que hacer click en el ícono!

Espacios
Expertos
Revista
DIY
Conviértete en profesional
Premium
Desconectarse
MAMPARAS SANTANDER
Reforma y rehabilitación en Santander
Panorámica 2Proyectos (2) 0Libros de ideas (0)
Valoraciones (11)
edit edit in admin Solicitar valoración Proyecto nuevo
Solicitar valoración Mi perfil

Proyectos

Proyecto nuevo
  • Ir a Premium
    • COMPLEMENTOS DE BAÑO, MAMPARAS SANTANDER MAMPARAS SANTANDER BañosGrifería
    COMPLEMENTOS DE BAÑO, MAMPARAS SANTANDER MAMPARAS SANTANDER BañosGrifería
    COMPLEMENTOS DE BAÑO, MAMPARAS SANTANDER MAMPARAS SANTANDER BañosGrifería
    +12
    COMPLEMENTOS DE BAÑO
    GRAN EXPOSICION, MAMPARAS SANTANDER MAMPARAS SANTANDER Baños de estilo mediterráneo
    GRAN EXPOSICION, MAMPARAS SANTANDER MAMPARAS SANTANDER Baños de estilo moderno
    GRAN EXPOSICION, MAMPARAS SANTANDER MAMPARAS SANTANDER Baños de estilo moderno
    +12
    GRAN EXPOSICION

    MAMPARAS DE BAÑO Y DUCHA, CON UNA GRAN EXPOSICION, TODOS LOS

    MODELOS Y ACABADOS, FABRICACION A MEDIDA.

    CAMBIOS DE BAÑERAS , COLOCANDO PLATO DE DUCHA 100X70 CMS  ACRILICO, MAMPARA, AZULEJOS PARA CUBRIR EL HUECO DE LA BAÑERA, MANO DE OBRA Y RETIRADA DE ESCOMBROS. DESDE  995 €, INC. IVA

    REHABILITACION DE BAÑOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, ADAPTANDOLOS A SUS NECESIDADES .

    PLATOS DE  DUCHA GRIFERIA, MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS , COMPLEMENTOS.

    VENGA A VISITARNOS.

    PARQUIN ENFRENTE DE LA TIENDA, CON UNA HORA GRATUITA PARA NUESTROS CLIENTES.

    EXPOSICION DE  200 M.2.

    Servicios
    MAMPARAS DE BAÑO Y DUCHA
    Área geográfica
    Santander. Cantabria
    Dirección
    SAN JOSE 6, LOCAL
    39003 Santander
    España
    +34-942365423 www.mamparassantander.com

    Valoraciones

    Carmen Montoro
    Hemos cambiado ya dos bañeras por platos de ducha con mampara, en mi familia, en Mamparas Santander. La última, hace sólo unos meses. Valoramos tanto el servicio de venta, con todo tipo de aclaraciones y una gran paciencia y mucho tacto con las personas mayores por parte de Antonio, como en el servicio postventa. Coincido con otros clientes en que la atención que proporcionan desgraciadamente ya no es habitual. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo
    hace 3 meses
    Alicia Polidura
    Servicio profesional y atención personalizada según necesidades
    hace alrededor de 1 año
    Mj Elices
    Son muy buenos profesionales. Los he contratado para la reforma del baño y lo volvería a hacer. Rápidos y eficientes. Los materiales de muy buena calidad y aconsejan muy bien. Totalmente recomendables
    hace alrededor de 1 año
    Mostrar todas las 11 opiniones
      Add SEO element