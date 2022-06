DEBOSC nace con el objetivo de pensar, diseñar y fabricar productos que solucionan pequeños problemas cotidianos y dan satisfacción a las personas que los utilizan.

Utilizamos siempre madera, pensamos solo en madera porque nos enamora. La madera despierta los sentidos y nos permite disfrutar de un inmenso abanico de sensaciones agradables, sensaciones que nos trasladan a un mundo natural, cálido y acogedor. Todos los productos pasan por nuestras manos, uno a uno, no añadimos ningún aditivo que no sea necesario, ni barnices ni punturas. Cada producto es diferente y único per la característica propia de la madera de abedul (vetas, pequeños nudos, diferentes tonalidades, etc.) De la misma manera combinamos madera con tecnología para poder fabricar productos de calidad sin renunciar a lo natural. Tenemos en nuestras cabezas constantemente nuevas ideas que intentamos llevar a cabo, escogemos, revisamos, rectificamos y finalmente creamos algo nuevo, no tenemos prisa, queremos que lo creado sea realmente satisfactorio para el usuario, por lo que iremos incorporando nuevos productos