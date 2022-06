Propiedad legal

SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL con CIF B55643423 inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona tiene como objeto social la comercialización de accesorios para persianas y toldos, así como sus correspondientes motores y automatismos.

La compañía tiene su domicilio social en: Calle Tallers 23 | Pol.Indal. El Foix | 43720 El Arbós | Tarragona Aviso Legal SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL se compromete a cumplir en todo momento la legislación vigente en relación con la protección de datos personales y, en particular, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE). Registro de los datos personales, finalidad y destinatarios La información y/o datos que voluntariamente sea facilitada por el Usuario a través del web site podrá ser incorporada al fichero automatizado de datos de carácter personal del que es responsable SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL con el único objeto de gestionar la relación con sus Usuarios, en materia de información sobre nuestros productos, promociones u ofertas, así como para la realización de estudios de mercado o estadísticos. Del mismo modo, y de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL puede obtener datos de otros Usuarios a través de terceros debidamente autorizados, así como de fuentes accesibles al público. En este sentido, conforme a la legalidad vigente, tienen la consideración de fuentes accesibles al público el censo promocional, los repertorios telefónicos y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales. Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en los formularios previstos para la recogida de datos de carácter personal o de participación en cualquier promoción, el Usuario consiente de forma expresa sobre la posterior utilización de sus datos para el envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio (correo ordinario, electrónico, teléfono…). Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, el Usuario podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y de oposición, contactando con SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL , a través de los siguientes medios: Correo ordinario SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL Servicio de Atención al Usuario Correo electrónico info@shadelab.es Para ello será necesario que el Usuario informe de sus datos personales y de su voluntad de ejercer alguno de los mencionado derechos (acceso, rectificación, cancelación u oposición). Confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los datos SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL adopta los niveles de seguridad tanto técnicos como organizativos requeridos por el Reglamento de Medidas de Seguridad aprobado por el Real Decreto 994/1999 de 11 de Junio, para garantizar la seguridad de los datos personales, evitando su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado. No obstante, la seguridad técnica en un medio como Internet no es inexpugnable y pueden existir filtraciones por actuaciones dolosas de terceros. Utilización de cookies A través del acceso al web site de SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL podría almacenarse determinada información en el ordenador del Usuario en forma de cookies. Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias determinadas por un Usuario durante la visita a una determinada página web. Esta información se registra en pequeños archivos que quedan almacenados en el equipo informático del Usuario correspondiente de forma imperceptible. De este modo cada vez que el Usuario accede al web site, estos archivos se activan automáticamente para configurar el web site con las preferencias señaladas en anteriores visitas. En cualquier caso, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de Internet de modo que impida la creación de archivos cookie o se advierta en el momento en que esto ocurre. Propiedad Intelectual e Industrial Todos los contenidos del web site, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales, así como su diseño gráfico y códigos fuente están protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial de los que SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL es titular o legítima licenciataria, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del web site. Las marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos son titularidad de SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL o de terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al web site atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. En este sentido, la copia, reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de parte o de todo el contenido de este web site, de cualquier forma que sea, sin el previo consentimiento escrito de SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL, está prohibido con la siguiente excepción: es posible realizar una copia de los materiales presentados en este web site en un solo ordenador o imprimir copias de estas páginas únicamente para uso personal no-comercial, con la condición ineludible de mantener los avisos de copyright y marcas registradas tal como allí aparecen. Cualquier modificación o uso de los materiales para cualquier otro propósito constituirá una violación de los derechos de SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL y se reserva la facultad de iniciar cualquier acción contra esta violación. Del mismo modo, queda prohibido realizar acción alguna respecto a los sistemas necesarios para el funcionamiento y acceso de este web site y de los servicios en él contenidos, así como la realización de cualquier acto de explotación de éstos. En concreto, queda prohibido realizar links, hiperlinks, framming o vínculos similares que puedan establecerse en dirección a la página web www.shadelab.es , sin el previo consentimiento de SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL Exclusión de responsabilidad La información contenida en este web site es de carácter general, y el acceso del Usuario a ella no implica la obligación por parte de SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL de garantizar la exactitud, adecuación, idoneidad o exhaustividad de la información suministrada. SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL no se responsabilizará de las decisiones tomadas a partir de la información contenida en el web site. Calidad y disponibilidad del servicio El acceso al web site requiere de servicios y suministros de terceros cuya fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no son responsabilidad de SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL Por este motivo, el acceso al web site puede ser suspendido, cancelado o resultar inaccesible. En este sentido,SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL declina toda responsabilidad sobre los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario con motivo de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones. Links o contenidos enlazados La existencia de links, como instrumentos o dispositivos técnicos de enlace que permiten al Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet, no presupone la existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación de SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL con el contenido provisto. SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL, no se hace responsable de los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios provistos por tales “links” ni de cualquier otro daño que no sea directamente imputable a SHADELAB PROTECCION SOLAR, SL Legislación aplicable La visita a nuestra web site supone la aceptación por su parte de la legislación española como la Ley que gobierna las condiciones de uso y cualquiera otra contienda que pueda surgir por la utilización de la web site.