Visitar El Portón de Criptana es una experiencia única e inolvidable. No es una tienda, ni una casa, ni una nave. Es un sitio que no has visto jamás. Enclavado en un pintoresco pueblo de Castilla-La Mancha, este sitio reúne lo mas ecléctico y actual de la decoración en todas sus facetas.Puedes encontrar desde una lámpara recién llegada de París como un sillón del siglo pasado. Destacan sus portones y rejas centenarios - una colección de lo mas variada en calidad y cantidad - que no puedes perderte. May y su equipo se encargarán personalmente de recorrer contigo este laberinto del que no querrás escapar. Anímate, pásate por El Portón y descubre la decoración en una nueva y original forma de entenderla.La idea nació de la vida misma. Dejemos que sea quien puso el germen y comenzó a rescatar la historia misma hecha mueble quien cuente con sus propias palabras cómo comenzó El Portón.Sumérgete unos minutos en un relato que te acercará a la idea original y te dará aún más ganas de conocernos.