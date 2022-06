Arquitecta con Máster especializado en Medio Ambiente e Innovación, cuento con más de 10 años de experiencia profesional a nivel internacional ligada a empresas de arquitectura, diseño o construcción.

Mi trayectoria profesional me ha permitido adquirir experiencia en gestión y desarrollo de proyectos de distintas tipologías edificatorias, entre ellas, en arquitectura residencial, 'retail' u edificios de oficinas y espacios de trabajo, proyectos en los que el interiorismo y la decoración tienen un peso importante y, en muchas ocasiones, un papel determinante. Otra de mis pasiones son la Comunicación y los trabajos relacionados con el Marketing on-line, a los que también me he dedicado en mi vida profesional compatibilizándolo con trabajos más técnicos, dentro del ámbito del diseño o de la Innovación.

Homify me ofrece la posibilidad de aunar todas estas experiencias y canalizarlas a través de los libros de ideas que escribo para el Magazine de la web, permitiéndome compartirlas. En todos los artículos que publico trato de poner al servicio de los lectores mis conocimientos y mi aprendizaje, en permanente revisión, pues creo que un buen profesional tiene que estar permanentemente actualizado para ofrecer la máxima calidad en todos los trabajos, incluidos los de asesoramiento. Finalmente, me gusta señalar mi interés en que los artículos incluyan lo que he aprendido sobre Eficiencia Energética, en un intento de aportar mi 'granito de arena' para conseguir ambientes e interiorizar hábitos más respetuosos con el Medio Ambiente.