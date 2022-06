Estudio de arquitectura centrado en el proyecto de vivienda unifamiliar y la rehabilitación de edificación tradicional, de promoción privada y pública, actuaciones sobre Bienes de Interés Cultural y Patrimonio. Proyectos de edificación residencial plurifamiliar, equipamientos, obra civil y paisajismo.

Javea Architecture Studio. Licensed architect COACV 6912, based in Javea, covering the whole Marina and Costa Blanca area. Complete project management for building projects and restoration, engineering and construction, acting with Caycca ingeniería, interior design services and engery solutions.