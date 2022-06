Estudio Matmata es un equipo multidisciplinar formado por un Arquitecto, dos Arquitectos Técnicos y un Ingeniero. Nos ocupamosde proyectos relacionados con la Arquitectura, Construcción, Rehabilitación y todo lo relacionado con Instalaciones y Energías. También ejecutamos obras de todo tipo, siendo especialistas en reformas de viviendas y locales comerciales y ejecución de viviendas unifamiliares.

En el sector de la Arquitectura desarrollamos Proyectos de Arquitectura, Naves Industriales, Urbanización, Interiorismo y Rehabilitación. Igualmente realizamos la Ejecución de las Obras, Estudios y Coordinación de Seguridad y Salud, Gestión de Obras, Certificaciones de Obra ejecutada, Comparativos, Negociación, Contratación, Medición y Control de los Repasos en obras de Rehabilitación, de Reforma y Nueva Construcción. Desarrollamos Infografías, Modelización en 3D, Diseño Gráfico y Cartelería para Comercios.

Prestamos servicios para las Certificaciones Energéticas, Inspecciones Técnicas de Edificios, Licencias y Proyectos de Actividad, Valoraciones y Tasaciones, etc. Disponemos de capacidades positivas de relación con las empresas del sector, lo que nos permite no solo proyectar, si no también dirigir, coordinar y construir estos proyectos, dando un servicio completo al cliente, con posibilidad de Llaves Mano. Somos especialistas en la redacción de Informes Técnicos de Patologías de Edificación para investigar el origen y proponer la reparación. Igualmente estos informes podrían emplearse para Periciales. Para ello examinamos los posibles fallos o errores en las construcciones, y basándonos en la normativa existente asesoramos a nuestros clientes para que puedan afrontar los juicios con sus abogados de la mejor manera posible, haciéndoles saber tanto lo positivo como lo negativo y preparando la vista oral, para que puedan lograr sus objetivos.

En el sector de la Ingeniería, realizamos Asesoramiento Técnico y Proyectos de Instalaciones Eléctricas (Baja Tensión, Alta Tensión, Fotovoltaica, Iluminación, Megafonía, Detección de Incendios, Control de Accesos, Intrusión, Gestión Global de Edificios - Domótica, Inmótica y Automatización), Climatización, ACS, etc.

Uno de nuestros campos de trabajo se centra en las Auditorías Energéticas:

• En el sector de la electricidad, nuestros clientes son cualquier persona o sociedad que crea tener un consumo eléctrico elevado. Para ello les hacemos un estudio de consumo, y una propuesta de viabilidad económica y de amortización, buscando la optimización del consumo. Para ello ejecutamos el proyecto, la obra y gestionando su financiación.

• En el sector de la climatización, nuestros clientes son personas, comunidades, administraciones y empresas que deseen reducir costes de climatización. Para estos clientes les ofrecemos un servicio completo del estudio de consumo, proponiendo inversiones en sistemas que se amortizarán a corto plazo, permitiendo un considerable ahorro económico en Climatización. Para ello gestionamos la obra, el mantenimiento y el suministro energético, además de procurar financiación si el cliente lo necesita para que no les suponga un desembolso inicial.

Nuestros trabajos se desarrollan a nivel Nacional e Internacional.