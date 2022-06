Propiedad legal

AVISO LEGAL

Esta página Web es propiedad de SIMETRYA HOME S.L. (en adelante, “SIMETRYA”), con domicilio en Barcelona, Calle Aribau nº168, 1º1ª provista de N.I.F número B-65435547. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 42180, Folio 96, Hoja número B-402978. La prestación del servicio del sitio web y de los demás servicios tiene en principio una duración indefinida. SIMETRYA, no obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación del servicio en cualquier momento. A través de este AVISO LEGAL se pretende regular el acceso y uso, y en general, la relación entre esta página web (en adelante “WEB”) accesible en la dirección de Internet www.simetrya.es y los usuarios de la misma. (En adelante “USUARIOS”) Condiciones de uso y aceptación El acceso y uso del sitio web www.simetrya.es, titularidad de la mercantil SIMETRYA HOME S.L, otorga la condición de Usuario/a al/ a la visitante de la Web e implica la total aceptación, sin reservas por parte del/de la Usuario/a de las presentes condiciones de uso. SIMETRYA puede ofrecer a través de la Web, servicios o productos que podrán encontrarse sometidos a unas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las presentes condiciones establecidas en el AVISO LEGAL, y sobre las cuales se informará al USUARIO en cada caso concreto. Limitación de la responsabilidad y Obligaciones de los/de las usuarios/usuarias Con carácter general los/las Usuarios/Usuarias deberán obrar siempre conforme a la ley, las buenas costumbres y las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia debida y absteniéndose de utilizar la Web de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento de la misma, los bienes o derechos de SIMETRYA, sus colaboradores, el resto de usuarios/usuarias o, en general, de cualquier tercero. Concretamente, y sin que ello implique restricción alguna al apartado anterior, durante el uso de la Web, el/la Usuario/a está obligado/a a: a) Facilitar información veraz respecto a los datos que le pudieren ser solicitados en la Web. b) No introducir, almacenar o difundir en o desde la Web, cualquier información o material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia, a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que, de cualquier forma, atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente. c) No introducir, almacenar o difundir mediante la Web ningún programa, datos, virus, código, o cualquier otro dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en la Web, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de SIMETRYA, de cualquier otro/a usuario/a, de los colaboradores de SIMETRYA o, en general, de cualquier tercero. d) No realizar actividades publicitarias o de explotación comercial a través de la Web, y no utilizar los contenidos y la información de la misma para remitir publicidad, o enviar mensajes con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de terceros. e) No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización de la Web o de cualquiera de los servicios de la misma. f) No destruir, alterar, utilizar para su uso propio, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de SIMETRYA, de sus colaboradores o terceros. g) No introducir, almacenar o difundir mediante la Web cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de terceros, ni en general ningún contenido del cual no ostentara, de conformidad con la ley, el derecho a ponerlo a disposición de terceros. Enlaces a webs de terceros Queda expresamente prohibida la introducción de hiperenlaces con fines comerciales en páginas web ajenas a SIMETRYA, que permitan el acceso a la Web, sin el consentimiento previo de SIMETRYA. En ningún caso la existencia de hiperenlaces en sitios web ajenos a la Web implicará la existencia de relaciones comerciales o mercantiles con el titular de la página web donde se establezca el hiperenlace, ni la aceptación por parte de SIMETRYA de sus contenidos o servicios. En cualquier caso, SIMETRYA no se responsabiliza del uso o el contenido de webs de terceros que puedan enlazar con la Web. Contacto con SIMETRYA Para cualquier pregunta o incidencia con el uso de la Web, puede contactar con SIMETRYA: i) Al teléfono (+34) 93 622 24 67, de lunes a jueves (excepto festivos), de 9.00-13.00h y de 15.00-17.30h , viernes de 9.00-14.00h.

ii) Por e-mail, enviando su mensaje a simetrya@simetrya.es. Política de privacidad de datos En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al/a la Usuario/a que los datos personales que éste/a pudiere proporcionar a la Web, se incorporarán a ficheros propiedad de SIMETRYA, con fines de gestión de clientes y fines de publicidad y prospección comercial, incluido el envío (vía postal, e-mail u otros medios electrónicos) de comunicaciones comerciales sobre sus servicios, novedades y noticias de SIMETRYA. El/La Usuario/a garantiza la veracidad y exactitud de los datos personales facilitados a SIMETRYA. El usuario puede ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de sus datos de carácter personal de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) dirigiendo su solicitud a través de un correo electrónico a la dirección simetrya@simetrya.es o por escrito a la Calle Aribau nº 168 1º1ª 08036 de Barcelona. La información que los usuarios faciliten a SIMETRYA debe ser veraz, comprometiéndose éstos a mantenerla actualizada y respondiendo de los perjuicios que le puedan causar como consecuencia de la información falsa o inexacta que hayan facilitado. SIMETRYA se compromete a mantener en secreto los datos de carácter personal facilitados por los usuarios, por lo que no cederá ni facilitará dichos datos salvo que así se le exija legalmente. Legislación aplicable y jurisdicción competente Las condiciones de uso de la Web se someten a la legislación española. Las controversias que pudieren surgir en relación con las mismas se resolverán ante los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, los cuales tendrán competencia exclusiva y excluyente frente a cualquier otro fuero. Ello será sin perjuicio de la competencia de los Juzgados y Tribunales del domicilio del/de la consumidor/a, en el caso que el/la Usuario/a tenga la condición de consumidor/a y usuario/a según lo previsto en la Ley 1/2007, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como otras leyes complementarias o la normativa vigente que la sustituya en cada momento.

Categorías Cama Mesa Baño Producto

Productos más vistos Colcha... Diseño con efecto acolchado para vestir...

Colcha... Colcha de Piqué para vestir tu cama....

lista de regalos Ningún producto » My wishlists

Etiquetas mejores precios tienda ropa del hogar tamaños especiales expertos en tejidos prendas a medida calidad ofertas medidas especiales buena calidad a medida vestir comprar compra online buen precio sabanas para cama ikea ropa de cama barata comprar sabanas online ropa de cama cama de 150 cama de 90 comprar sabanas baratas cama de 160 cama de 105 sabanas cama 105 sabanas para invierno fundas nordicas juveniles sabanas baratas funda nordica barata nordicos baratos comprar fundas nordicas sabanas infantiles buen precio comprar mantel online funda nordica infantil comprar mantelerias baratas mantelerias baratas nordicos para niños edredones infantiles menteles a medida funda nordica para niños ropa para caravanas juegos de cama saco nordico infantil juego de cama colchas infantiles nordicar sabanas con cremallera relleno ofertass de sabanas fundas infantiles

Sobre nosotros Simetrya nace del corazón y de la experiencia. Somos un equipo de profesionales del mundo textil que ama la excelencia y apuesta por la calidad del producto que tienes en tus manos. Te ofrecemos prendas acogedoras, vanguardistas y funcionales para que llenen los espacios más íntimos de tu hogar: tu cama, tu mesa, tu baño. Seleccionamos los mejores tejidos, mimamos los acabados y cuidamos el detalle en cada puntada de nuestras telas. Todo ello para llegar hasta ti, el eje sobre el cual gira Simetrya.

Siguenos en nuestras redes sociales

Formas de pago

Guia de compra Como comprarPreguntas frequentesPrecios y gastos de envioCambios y devolucionesCookies

Producto DisponibilidadCuidado del productoProfesionalesCatálogoGuia de tallasGarantía

Política de privacidad Aviso LegalCopyright © 2011Condiciones de compraPolítica de privacidad

Quienes somos EmpresaContactoPrensaColaboradores