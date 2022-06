Lorenzo Alonso Arquitectos, S.L.P. es una sociedad de arquitectura creada como respuesta a la complejidad y crecimiento que desde el año 1979 se ha producido en el estudio dirigido por el arquitecto Lorenzo Alonso González.

Durante este tiempo el estudio ha desarrollado multitud de trabajos e investigaciones tanto en arquitectura, como en el área del urbanismo, planificación territorial, desde la sostenibilidad y la innovación.





Descripción



Diagnosticar y dar soluciones a los problemas arquitectónicos, urbanos y medioambientales requiere la colaboración de diversos profesionales, en un abanico que abarca desde aspectos legales hasta medioambientales pasando por factores relacionados con el arte o la historia.

Esta complejidad requiere la conformación de un equipo multidisciplinar que dé respuesta de una manera ágil y profesional a los problemas que se plantean. Formado como base troncal por la sociedad Lorenzo Alonso Arquitectos y su experiencia en la arquitectura, el equipo multidisciplinar se complementa con los siguientes profesionales en función de las áreas específicas necesarias:

1- Área de infraestructuras, con sociedades especializadas en temas urbanos.

2- Área jurídica, equipo compuesto por los Abogados expertos en derecho urbanístico.

3- Área de ordenación territorial y urbana, a cargo de arquitectos, geógrafos y sociólogos con dilatada experiencia profesional en ambos campos.

4- Área de creación-innovación

Sostenibilidad e innovación



Introducir elementos energéticos activos y pasivos dentro del lenguaje arquitectónico, es un objetivo prioritario de L.A.A., puesto que forman parte de la propia tradición y conformación de ese lenguaje.

Por eso, energía y arquitectura constituyen una dualidad a coordinar en este estudio. Considerar la producción arquitectónica en todo su ciclo, tanto temporal como espacial, es configurar la base para el desarrollo del concepto de sostenibilidad.

L.A.A. se encuentra inmerso en varios proyectos de innovación tanto a nivel de concepto (como en la creación de espacios virtuales en el proyecto “factorías de software”) como en el desarrollo de nuevas soluciones técnicas para determinados proyectos.







PREMIOS / AWRDS



DISTINCION COAM 2011 a la labor de los arquitectos / COAM DISTINCTION 2011 to the architects' work



PRIMER PREMIO: Nuevo Ayuntamiento de Alcorcón / FIRST PRIZE: New Town Hall in Alcorcón



PRIMER PREMIO: 3424 viviendas, trasteros y garajes en Ensanche Sur de Alcorcón / FIRST PRIZE: 3424 flats, storage room and garaje at South Alcorcon.



PRIMER PREMIO: 220 viviendas, locales comerciales y garajes en Puente de Ventas, Madrid / FIRST PRIZE: 220 flats, comercial premises and garaje at Puente de Ventas, Madrid