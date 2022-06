Propiedad legal

Denominación social: Verdecito Eco Development, S.L.U. Marca: Live Properties

Domicilio:C/ Ada Byron, s/n Edif.NTIC 1C 07121Palma de Mallorca

Correo Electrónico: info@live-properties.com

Datos registrales: Tomo2495, folio 136, hoja PM-69495 Registro Mercantil Palma de Mallorca CIF: B-57756223 Verdecito Eco Development, S.L.U. (en adelante, Verdecito) ha obtenido la información publicada en esta página web de fuentes que se consideran como fiables, pero no puede garantizar que la misma sea exacta, completa, o actualizada. Para confirmar la información y ampliar detalles sobre la misma y en particular, la establecida en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril y la normativa autonómica que lo completa o desarrolla, los que lo quieran pueden solicitarlo mediante el formulario “Contacto” que aparece en dicho apartado en la web. Los precios de los inmuebles publicados no incluyen los impuestos, ni gastos que se puedan derivar en cada caso.