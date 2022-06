Propiedad legal

Ley aplicable

Las compras realizadas en aporsillas.com quedan sometidas a la normativa vigente española y el resto de legislación concordante, entendiéndose realizadas las compras en el domicilio de: C/ Armada E. - 03502 - BENIDORM - ALICANTE - ESPAÑA. Respecto a cualquier discrepancia o divergencia que pudiera surgir sobre el cumplimiento o la interpretación del acuerdo de compra alcanzado, o alguna de sus condiciones, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Alicante. La declaración de nulidad de una o varias de las condiciones de compra establecidas, no esenciales, no conllevará la nulidad del acuerdo de compra alcanzado que continuará vigente. El contenido de esta página es susceptible de cambios y modificaciones. Por ello debes revisarla con asiduidad.