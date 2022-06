Estudio de Arquitectura

Marta Andreu Castellvi (1975). Arquitecta por la ETSAB.

Albert Massague Obradors (1971). Arquitecto por la ETSAB.

Entendemos la arquitectura como el proceso que lleva a un programa funcional a la colonización de un lugar : El programa lo define quien promueve y el lugar se define a si mismo y se entiende como contexto en un sentido amplio y con múltiples frentes conceptuales ( físico, ambiental, histórico,vernacular, etc) . Analizamos las prescripciones que nos imponen las diferentes normativas y procuramos que el proyecto no se vea limitado por las mismas buscando soluciones que no menoscaben la idea y la forma, intentando siempre optimizar los recursos de que se disponen.

Con estas premisas desarollamos y ejecutamos el proyecto en constante diálogo con el cliente. Desde la asimilación de que la arquitectura no encuentra la belleza si no satisface la funcion para la que se ha concebido, estamos evolucionando nuestro trabajo hacia una construcción sostenible y respetuosa con el medio ambiente sin por ello dejar de tener una voluntad de creación plástica y formal que es la que creemos que ha de sublimar nuestras obras.