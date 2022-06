Propiedad legal

Socbou S.L., (en adelante Socbou), le informa que el acceso y uso de la página web http://www.socbou.com está sujeta a las presentes condiciones de uso, por lo que le recomendamos que las lea atentamente cada vez que acceda a nuestro sitio Web.

El uso de las imágenes de Soc Bou es único y exclusivo, ya que Soc Bou cuenta con la autorización por parte de fabricantes y distribuidores para usar las mismas.

El usuario se compromete a utilizar nuestra web de conformidad con la ley, el presente aviso legal, reglamentos e instrucciones puestos en su conocimiento, así como la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSICE) La entidad Socbou en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la LSSICE le informa que es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil al Tomo: 1486, Sección 1, Folio.151, Hoja 42865 y provista de CIF nº B/19518091 con domicilio en Carretera de la Zubia, 104 Local B2, Granada, 18008. Nuestra dirección de correo electrónico de contacto es hola@socbou.com y también le atenderemos en el teléfono y fax 958 13 41 09. Responsabilidad por contenidos

Socbou no se hace responsable de la información contenida en otros enlaces, directorios o redes sociales a las que se acceda a través de nuestra Web. Si la actividad o la información que remiten otras empresas a través de nuestra web son ilícitas o lesiona bienes o derechos de un tercero póngalo en nuestro conocimiento a fin de suprimir o inutilizar de forma inmediata el enlace correspondiente de conformidad con lo establecido en la LSSICE. Socbou no dispone de medios para controlar el contenido de los sitios Web y/o herramientas de búsqueda puestos a disposición del Usuario. En consecuencia, no ejerce ningún control sobre los mismos ni asume deber o compromiso alguno de verificar ni vigilar tales contenidos, por lo que Socbou no responderá de los materiales contenidos o accesibles a través de dichos sitios Web. Ponemos en su conocimiento que los servicios de la sociedad de la información no pueden atentar contra los siguientes principios: el orden público, la seguridad, la salud pública y la defensa nacional; protección de los consumidores, respeto a la dignidad de la persona y no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social; protección a la juventud y a la infancia así como la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. Socbou defiende estos principios y en cumplimiento de la citada Ley está obligado a colaborar con los órganos competentes que ordenen que se interrumpa el servicio o que se retiren determinados mensajes, en consecuencia, suspenderá la prestación de los servicios en cuanto tenga conocimiento efectivo.