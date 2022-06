Propiedad legal

AVISO LEGAL DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y ACCESO A LA PÁGINA WEB.



El presente aviso legal recoge los términos y condiciones generales que rigen el acceso y el uso de los sitios web: www.azulevgrupo.com , www.azulevgrupo.es www.azulev.es , www.azulev.com , www.azulev.net , www.sanchis.com , www.bathsolidsurface.com , www.bathsurface.com , www.maximeceramica.com , www.kerfloat.com , www.kerfloat.es , de los que es titular la compañía mercantil AZULEV, SOCIEDAD ANONIMA (Sociedad Unipersonal), domiciliada en Onda (Castellón), Avenida Manuel Escobedo, número 13, con teléfono +34 964776565, con CIF A-12371480. Inscrita en el R.M. de Castellón. Folio 145 del Tomo 717. General de sociedades. Libro 284. Sección 8. Hoja CS 7797 Inscripción 1ª.



El uso de este sitio Web implica la expresa y plena aceptación de los requisitos y condiciones de uso aquí reflejadas. El acceso, uso o navegación por la Web no están permitidos si no se aceptan los siguientes requisitos y condiciones; por lo tanto la Web no debe usarse ni visitarse si no se admiten dichos requisitos y condiciones.

Esta página Web se ofrece de manera gratuita, "cuando es posible" y "tal cual está". Reservándose AZULEV, S.A.U. el derecho de restringir, suspender o cancelar, sin previo aviso y en cualquier momento, el acceso a esta página Web, a una parte de la misma o a cualquier funcionalidad específica incorporada en la página. Asimismo, se reserva AZULEV, S.A.U. el derecho a retirar, añadir o modificar sin previo aviso y libremente cualquiera de los contenidos alojados en ella.

Esta página web, su diseño, datos, textos, nombres, imágenes, dibujos, fotografías, logotipos, productos, marcas y el resto de información o elementos que contiene son de la propiedad de AZULEV, S.A.U. o han sido incluidos con la debida autorización y están protegidas por los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual, por su patente, registro y por la legislación vigente, en particular por la de competencia desleal. Los colores y el aspecto del material podrá variar ligeramente del mostrado en las fotografías.

La navegación por esta página web se podrá realizar únicamente si se respetan los derechos de propiedad de AZULEV, S.A.U. y la legislación vigente, en especial la relativa a los derechos de autor. Está prohibido modificar sus contenidos, especialmente aquellos documentos relativos a especificaciones técnicas. En ningún caso el contenido o el uso de esta página web puede significar la concesión de autorización alguna o el derecho a utilizar alguna de las marcas o cualquier otro contenido incorporado en la página. Su uso contraviniendo lo indicado queda estrictamente prohibido y AZULEV, S.A.U. llevará a cabo, con el máximo rigor, cuantas actuaciones sean necesarias para la defensa de sus derechos y la aplicación de la legalidad.

Esta Web puede incluir especificaciones inexactas o con errores, los que serán corregidos por AZULEV, S.A.U. tan pronto sea posible. Los datos contenidos en la página Web pueden ser incorrectos dado que la Web se revisa tan sólo periódicamente. AZULEV, S.A.U. no se hace responsable en ningún caso de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionarse por el uso de esta Web, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos de contenidos, a pesar de haber adoptado las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

Los productos que se incluyen en esta Web puede que no estén disponibles para comercializarse en determinadas zonas o países y puede que algunos de los productos no puedan estar disponibles de forma inmediata.



La relación entre AZULEV, S.A.U. y el usuario de la Web se regirá por la legislación española y cualquier litigio o controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Castellón, haciendo renuncia expresa el usuario a su fuero propio.