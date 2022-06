Diseñadora de interiores y exteriores, especializada en alto diseño y en realizar ambientes privados y públicos exclusivos y personalizados, tanto a nivel nacional como internacional.Julia Design realiza todo tipo de encargos: mediciones, proyectos, obra, interiorismo y estilismo. Diseños elegantes, equilibrados, con dominio absoluto de las texturas, de la iluminación y de la simetría; en estilos minimalistas, clásicos, rústicos y vanguardistas. En cada uno de los trabajos, su sello queda presente, aunque cambie los estilos. Sus ambientes pueden ser sofisticados, tranquilos, suaves, explosivos, monocromáticos o policromáticos y siempre, en ellos, queda la elegancia y armonía de Julia Design.

Interior and exterior designer, specializing in high design and perform private and public environments personalized, both nationally and internationally.Julia Design makes all kinds of orders: measurements, projects, construction, interior design and styling.Elegant, balanced, with absolute control of the textures, lighting and symmetry, in minimalist styles, classic, rustic and edgy. In each of the works, if you change the styles, her seal remains Their environments may be sophisticated, quiet, smooth, explosive, white or a thousand colors and always in them, is the elegance and harmony of Julia Design.