Deu i Deu. Estudio de Interiorismo fundado en 1992 por Anna Profitós.

Somos un equipo de profesionales multidisciplinar que trabajamos en todo tipo de proyectos de Interiorismo. Nos gustan los retos, y no decimos que no a nada. Nos gusta hacer la vida de nuestros clientes más confortable, elegante, y con estilo. Trabajamos en el diseño de viviendas, oficinas, restauración y diseño de montajes efímeros.

¡Y no sólo nos quedamos ahí!. Ofrecemos también diseño gráfico y diseño industrial con la posibilidad de fabricación de muebles personalizados, ayudándonos así, a hacer realidad todas las ideas que tienen nuestros clientes para sus proyectos.

De este modo nos gusta tratar cada proyecto cuidadosamente, creando así espacios especiales y únicos.

THE SHOP by Deu i Deu. Es un proyecto de tienda que nace después de una larga trayectoria de 20 años como estudio de interiorismo. Nunca pensamos en tener una tienda y sin embargo hoy ya tenemos 3 incluyendo la Online.

La primera nació casi por casualidad, teníamos el espacio y la ilusión de acercarnos a todas aquellas personas que buscan piezas diferentes a veces exclusivas y sobre todo muy elegidas.

No somos tenderos, todas las personas que os atendemos en THE SHOP somos interioristas del estudio DEU I DEU. No queremos venderte un mueble sin más, queremos asegurarnos que cuando éste llegue a vuestra casa estéis seguros que habéis hecho una buena elección y por eso os ayudamos a elegir, os preguntamos y nos gusta que nos preguntéis.