SOMOS UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN PROYECTOS DE INTERIORISMO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
NUESTRO COMPROMISO ES LA CALIDAD, EL ASESORAMIENTO CERCANO DE NUESTROS CLIENTES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN
EL ARQUITECTO DE INTERIORES Y DIRECTOR DE OBRA, EL COORDINADOR Y DISTINTOS OFICIOS PERTENECEN A LA ESTRUCTURA INTERIOR DE LA EMPRESA
CREATIVIDAD, SENCILLEZ DE FORMAS Y ARMONÍA CONJUGADA SON NUESTRAS HERRAMIENTAS PARA CREAR ESPACIOS SÓLIDOS, SIN MIEDO A UNA ESTÍTICA EFÍMERA QUE SE DILUYA CON EL PASO TEMPORAL DE LA MODA.
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS DE INTERIORISMO PARA, LOCALES COMERCIALES, VIVIENDAS Y HOTELES
CON NUESTRO HÁBITO DE EJECUTAR LAS OBRAS DE NUESTROS PROYECTOS, FACILITAMOS LOS PLANOS NECESARIOS, EXPLÍCITOS Y DE FÁCIL LECTURA PARA AYUDAR AL CORRECTO DESARROLLO.
NOS ENCARGAMOS DE LA DIRECCIÓN DE TODOS NUESTROS PROYECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEA GESTIONADA POR OTRA EMPRESA. VERIFICAMOS Y LLEVAMOS EL CONTROL DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO.
SI NOS CONTRATA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, REALIZAMOS TODOS LOS TRABAJOS PERTINENTES CON LA MAYOR CALIDAD, AGILIDAD Y SOLVENCIA TÉCNICA.
DISPONEMOS DE LOS MEJORES PROFESIONALES DEL SECTOR, QUEDANDO, BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD, LA COORDINACIÓN DE LOS OFICIOS Y GARANTIZANDO ASÍ LOS PLAZOS DE ENTREGA PACTADOS.
UTILIZAMOS UN SISTEMA DE CALIDAD INTERNO PARA EL CONTROL DE LOS DISTINTOS TRABAJOS A REALIZAR. VERIFICANDO CON INSPECCIONES Y CHEQUEOS LA CALIDAD DE EJECUCIÓN, GARANTIZANDO QUE EL PROCESO DE INSTALACIONES Y ACABADOS SEA EL ÓPTIMO.
- Servicios
- proyectos de interiorismo y ejecución material del proyecto
- Área geográfica
- España
- Dirección
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c/pedro juan perpiñan,90 bajo
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España
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