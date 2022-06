Fabricación y distribución de lavabos, accesorios y muebles para el baño de la marca BOING que convierten el baño en un entorno amable, divertido y lleno de color con productos de poliuretano flexible, blandos, seguros, higiénicos y duraderos.

A Spanish company dedicated to the Manufacturing and Distribution of washbasins, accessories and furniture with the trade mark BOING, which converts the bathroom into a friendly, fun and colourful environment with products made out of flexible polyurethane to obtain a soft, safe, hygienic and durable space.