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    • REFORMA DE COMEDOR DE EMPRESA, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU
    REFORMA DE COMEDOR DE EMPRESA, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU
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    REFORMA DE PORTAL, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU Pasillos, vestíbulos y escaleras de estilo moderno
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    COMO APROVECHAR UNA BAJOCUBIERTA ABUHARADILLADA, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU Dormitorios de estilo moderno
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    COMO APROVECHAR UNA BAJOCUBIERTA ABUHARADILLADA
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    EMPRESA DEDICADA A PROYECTOS REFORMAS E INTERIORISMO

    Servicios
    • Reformas integrales
    • Proyectos
    • ASESORAMIENTO EN DECORACION DE INTERIORES
    Área geográfica
    Burgos
    Reconocimientos de la empresa
    • EN PRIBURGOS OFRECEMOS UN SERVICIO COMPLETO DE REFORMAS, PROYECTOS E INTERIORISMO, TANTO DE VIVIENDAS COMO DE LOCALES. TRABAJAMOS EN BURGOS Y PROVINCIA http://www.priburgos.com.
    • DESDE LA CREACION DEL ESPACIO HASTA EL ULTIMO DETALLE EN DECORACION, ADAPTANDONOS A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES Y POR SUPUESTO CON SU COLABORACION.
    Dirección
    C/JUAN RAMON JIMENEZ S/N. PENTASA 3, NAVE 96
    09007 Burgos
    España
    +34-947489799 www.priburgos.com

    Valoraciones

    LMH
    En cuanto al resultado de la obra no sé si será lo que los propietarios hayan contratado, pero a los vecinos las faltas de respeto hacia las personas y hacia las normas de la comunidad son continuas. Estaría bien que el encargado de la obra les explicase a los obreros que en una comunidad de propietarios hay unas normas que cumplir.
    hace 20 días
    Jairo Gómez Díez
    Cuento mi experiencia, para nada buena. La primera semana de agosto van a visitar la vivienda unifamiliar en la que quiero realizar una reforma de consideración. Tras más de dos meses de espera, a mediados de octubre recibo un presupuesto. En unos 15 días le apruebo, aunque me dicen de empezar a finales de noviembre, diciembre. Mientras tanto voy avanzando con desescombro y contrato el suelo radiante y carpintería con otra empresa. A una semana vista de empezar, en diciembre y tras estar con ellos en la casa viendo los trabajos a realizar esta misma semana, les llamo para ver cómo organizamos el inicio y me comunican que no me pueden hacer la obra por haber quitado alguna partida (desescombro, suelo radiante y puertas). Una falta de profesionalidad tremenda después de estar esperando tanto tiempo. Dejar tirado así a un cliente es algo serio. Por si sirve para futuros clientes...Una pena. Cuidado porque si no os sacan hasta el último céntimo no les interesa la obra. Es fácil tratar a clientes sin ningún respeto en épocas de bonanza, veremos cómo les va en futuras épocas en las que no pueden elegir con quién llenarse los bolsillos a dos manos. ¡¡¡No os fieis de las opiniones en sus redes sociales, las no tan buenas, pero reales, como la mía, las borran y bloquean!!!
    hace 6 meses
    Valvanera Tobias
    Preciosas reformas, muy profesionales te dejan la vivienda para entrar a vivir, super limpias
    hace 8 meses
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