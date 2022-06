Cocarma nace con ilusión en Asturias en el año 1996. Este proyecto radica en crear, diseñar, modificar,adaptar, instalar, decorar, etc., todo lo relacionado con el mundo de la madera.

Actualmente iniciamos este proyecto desde la ciudad de Barcelona, somos una carpintería de madera, nuestro gerente y fundador es carpintero de profesión, con más de 25 años de experiencia, le gusta su trabajo, disfruta dejando un trabajo bien hecho, pulido, impecable, y garantizando cada uno de ellos.

La carpintería de madera es para nosotros más que una profesión, nos apasiona poder crear con nuestras manos cualquier diseño de madera que usted tenga en mente, esta pasión dio origen a nuestro eslogan Tienes una idea..........? Nosotros la hacemos realidad en madera.

Nuestro eslogan dice de nosotros quien somos y los que somos capaces de hacer; nos llena de satisfacción y nos consideramos afortunado de poder trabajar en le mundo de la madera, crear ambientes acogedores y vivir la misma ilusión que usted cuando acondiciona su hogar. Es un privilegio trabajar en lo que nos gusta / apasiona y permanecer en el mercado durante tantos años.

Les invito a conocernos, realizamos presupuestos a medida sin compromiso, nuestras visitas no tienen coste ni compromiso por su parte, no tenemos presupuestos tipos porque cada trabajo es distinto, en medidas, gustos del cliente, necesidades, detalles, etc. Podemos ayudarle con un presupuesto aproximado, pero siempre debemos medir para poder ajustar y dar un precio cerrado.

Todos nuestros trabajos se garantizan en material e instalación. La seriedad en cada uno de nuestros trabajos durante todos estos años de experiencia, nos avalan.

Estamos ubicados en Martorell-Barcelona, trabajamos a medida y con personalización del servicio, estaremos encantados de atenderlos y contar con ustedes en nuestra actividad en Barcelona.

Tenemos atención al cliente, herramientas propias, furgón propio, capacidad de trabajo, servicio post-venta, trabajamos con los mejores proveedores del mercado español en el mundo de la madera, suministramos al cliente todo el material que precise, pero si usted prefiere comprarlo nosotros no tenemos inconveniente.

No dude en consultarnos, por vía e-mail, redes sociales, teléfono o personal.