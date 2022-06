404NF-A es un joven estudio de arquitectura ejerciendo en España y en Francia.

404NF-A se dedica también al diseño industrial, escenografía y museografía.

El lenguaje aplicado a nuestros proyectos busca ante todo la sencillez, la elementalidad.

Nuestras respuestas son siempre contextuales, rechazamos la duplicación automatizada y los sistemas establecidos. Consciente de que un arquitecto ya no responde a las tendencias del pasado, sin embargo remanentes - del arquitecto artista – adoptamos un enfoque técnico y tecnológico mas adecuado para afrontar los retos de nuestro tiempo, en cual las metas energéticas y medioambientales afectan directamente nuestra disciplina. Esto no nos impide utilizar tecnologías vanguardistas.

El know -how adquirido a lo largo de nuestras colaboraciones nos permiten hoy en día encontrar respuestas de mundos tan diversos como la industria automóvil o aeroespacial, siempre en función de las necesidades del proyecto. 404NF-A concibe su práctica como una aventura, pero no exclusivamente nuestra, sino fruto del trabajo en equipo.

Por otra parte, no tenemos clientes, sino socios. Este enfoque, entre muchos otros, tiene especial relevancia. Su proyecto, lo desarrollaremos en conjunto, en una dinámica de grupo , una sinergia común, donde cada actor es un socio y donde se revelan y se complementan los conocimientos, experiencias, necesidades y expectativas de cada uno.

andrés souza blanes y cortés, arquitecto uruguayo y francés

graduado arquitecto d.p.l.g. de la Escuela Nacional Superior de Paris La Villette después de estudiar en Grenoble - Francia, Ginebra – Suiza y Paris - Francia, y arquitecto freelance desde 1999. Tras varias colaboraciones con arquitectos de renombre, nace el taller de arquitectura 404NF-A en Sevilla - España, dedicado a la arquitectura, escenografía y diseño industrial. Al mismo tiempo, profesor invitado en la Escuela de Arquitectura de Illinois - EE.UU. y en la Rice University School of Architecture - EE.UU.. En el marco de docencia, también profesional, tuve la oportunidad de dar una serie de conferencias a nivel internacional.