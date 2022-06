Propiedad legal

Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo de soporte y medio, ni podrá publicar ninguna fotografía especificando precios sin autorización previa y expresa de sus titulares. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir infracción sancionable por la legislación vigente. No obstante, por su cuenta y riesgo, el usuario podrá descargar o realizar copia de tales elementos exclusivamente para su uso personal y particular o privado, siempre que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual o industrial de Baix moduls, S.L. En especial, no podrá alterarlos, modificarlos o suprimirlos ni total ni parcialmente. En ningún caso, ello significará una autorización o licencia sobre los derechos de propiedad de Baix moduls, S.L.