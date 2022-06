Propiedad legal

Información legal

1.- INTRODUCCIÓN:

El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas de uso así como la salvaguardia de los datos del Sitio www.decocook.com (en adelante el "Sitio"), entendiendo por Sitio todas las páginas y sus contenidos propiedad de Central de decocook.com a las cuales se accede a través del dominio www.decocook.com.

La utilización de esta página, así como de los servicios que en ella se pone a disposición del usuario, supondrá la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones generales recogidas en la presente Información Legal (en adelante las "Condiciones Generales"), por lo que el usuario deberá de ser consciente de la importancia de leerlas cada vez que visite el Sitio. El hecho de acceder a este Sitio implica el conocimiento y aceptación de las siguientes Condiciones Generales por lo que decocook recomienda al usuario su impresión o su descarga y lectura detallada cada vez que acceda al Sitio. 2.- INFORMACIÓN GENERAL:

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: Decocook es una entidad cuyo domicilio social se encuentra sito en C/ Seijeda 71B 1º Izq Sada (La Coruña), y teléfono 881 120 954. La dirección de correo electrónico de contacto es la siguiente: info@decocook.com y la dirección web: www.decocook.com.

3.- USO DEL SITIO:

Mediante la aceptación de las presentes Condiciones Generales el usuario se compromete a usar el presente Sitio y los servicios puestos a su disposición en el mismo, de la manera y en la forma que en él mismo se establece. Quedando obligado a no utilizar el presente Sitio y sus servicios con fines ilícitos y/o contrarios a los fines establecidos en estas Condiciones Generales, que pudieran ser lesivos de derechos y/o intereses de terceros o que de cualquier forma puedan dañar el presente Sitio o impedir su correcto funcionamiento o de los servicios que en él se ofrecen u ofrecieran en el futuro. 4.- ÁMBITO DEL SITIO. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO:

Se encuentra comprendida en este Sitio la página www.decocook.com. El acceso a este Sitio es responsabilidad exclusiva de los usuarios. Los riesgos derivados de la utilización del Sitio por el usuario serán a su único y exclusivo cargo. No es objeto de garantía por parte de decocook: (I) la infalibilidad, la disponibilidad, la continuidad, la inexistencia de deficiencias y la seguridad del Sitio; (II) que el contenido del Sitio o la información que pasa a través de él esté libre de virus o de otros elementos lesivos así como de errores, omisiones o incorrecciones; (III) la seguridad en la utilización que el usuario haga del Sitio; decocook no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a decocook; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas en su Centro de Procesos de Datos, de líneas telefónicas , en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos; ni tampoco de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de decocook.

Asimismo, se exonera a decocook de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por decocook siempre que proceda de fuentes ajenas. El mero acceso a este Sitio no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre decocook y el usuario. 5.- ACTUALIDAD Y MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La información que aparece en este Sitio es la vigente en la fecha de su última actualización. Decocook se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este Sitio, pudiendo limitar o no permitir el acceso al mismo. Decocook se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento, cuantos cambios y modificaciones estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier momento y sin previo aviso.

6.- CONTENIDOS:

Decocook realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que pudieran aparecer en este Sitio. Decocook no garantiza, ni se responsabiliza de las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos que pudieran aparecer en este Sitio proporcionados por terceros. Decocook no se responsabiliza en modo alguno de aquellos contenidos, actividades comerciales, productos y servicios incluidos que pudiesen visualizarse mediante enlaces electrónicos (links) si los hubiera y cuando los hubiere, de forma directa o indirectamente, a través de este Sitio. La presencia de links en el Sitio de Decocook, salvo manifestación expresa en contrario, tiene una finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. Estos enlaces no representan ningún tipo de relación entre Decocook y las empresas o particulares titulares de los sitios webs a los que puede accederse mediante estos enlaces. Decocook se reserva el derecho de retirar de modo unilateral y en cualquier momento y sin previo aviso los enlaces que pudieran aparecer en su Sitio. Decocook se reserva el derecho a impedir o prohibir el acceso al Sitio a cualquier usuario de Internet que introduzca en este Sitio cualquier contenido contrario a las normas legales o sea inmoral, reservándose el derecho de ejercer las medidas legales que estime oportunas para evitar este tipo de conductas. 7.- NAVEGACIÓN, ACCESO Y SEGURIDAD:

Central de Decocook realiza los máximos esfuerzos para que la navegación se realice en las mejores condiciones y evitar los perjuicios de cualquier tipo que pudiesen ocasionarse durante la misma. Decocook no se hace responsable de los perjuicios, de cualquier índole, que pudieran ocasionarse a los usuarios por la utilización de otros navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado el Sitio. Decocook no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este Sitio sea ininterrumpido o que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través de este Sitio, esté libre de error o cause un daño. En ningún caso Decocook será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso del Sitio, incluyéndose pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus. Decocook no se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio. En particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir.

Los servicios ofertados en este Sitio sólo pueden ser utilizados correctamente si se cumplen las especificaciones técnicas para las que ha sido diseñado.

8.- PROTECCIÓN DE DATOS:

El tratamiento de los datos personales y el envío d comunicaciones por medios electrónicos están ajustados a la normativa establecida en la Ley Orgánica15/1999,13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E.14/12/1999) y en la Ley34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Correo Electrónico ( B.O.E.12/07/2002). De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos, te informamos de que tus datos personales serán incorporados al fichero de Selección de Personal de Decocook, con la finalidad de contar con tu historia profesional para desarrollar las funciones de selección y contratación.

Asimismo, salvo oposición expresa al respecto, tendrán acceso a tus datos personales cualquiera de las Empresas que conforman Decocook, exclusivamente con las finalidades descritas anteriormente. Decocook garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición escrita a Avda. de Seijeda 71B 1º Izq, Sada La Coruña.

Si pasado un año desde la inclusión de tu currículo no has tenido noticias nuestras, procederemos al borrado de los datos de nuestro fichero.

9.- SOBRE EL USO DE COOKIES:

El acceso a este Sitio puede implicar la utilización de cookies, tanto en sus páginas como en las enlazadas o referenciadas mediante links. Aquellos usuarios que no deseen recibir Cookies o quieran ser informados de su fijación pueden configurar su navegador a tal efecto.

10.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR:

Central de Decocook declara que salvo que se indique lo contrario en el Sitio, los textos, imágenes, ilustraciones, diseños, iconos, fotografías, segmentos de vídeo, segmentos de sonido y demás materiales que se encuentren en el Sitio y cualesquiera otras creaciones intelectuales y/o invenciones o descubrimientos científicos y técnicos, cualquiera que sea su aplicación empresarial o industrial (en adelante colectivamente denominados el "Contenido") han sido creados o inventados por Decocook o cedidos, licenciados, transmitidos o autorizados a ésta por sus titulares y/o cesionarios.

El Usuario se compromete a no suprimir o alterar cualesquiera signo distintivo utilizado en el Sitio, tales como, con carácter no exhaustivo, marcas, nombres comerciales (gráficos, logotipos, etc), el "copyright" y demás datos identificativos de los derechos de Decocook o de terceros titulares incorporados en el Sitio.

Son propiedad de Decocook igualmente todos los derechos sobre cualesquiera obras, inventos, descubrimientos, patentes, ideas, conceptos, actualizaciones y las mejoras relacionadas con el Sitio, sus sistemas, aplicaciones y programas o con los servicios que Decocook presta, que sean creados, realizados, desarrollados o puestos en práctica por primera vez por Decocook, ya sea por sí sola o con la ayuda de los usuarios del Sitio, en el transcurso o como resultado de algún diseño, desarrollo o cualquier otra tarea realizada de conformidad con el Contrato.

El Usuario no podrá utilizar el nombre ni las marcas, símbolos, logos o signos distintivos de titularidad de por Decocook sin el consentimiento expreso y escrito de ésta.

En caso de que cualquier usuario o tercero considere que cualquiera de los contenidos existentes en la Sitio suponga una violación de los derechos de autor u otros derechos de protección de la propiedad intelectual, rogamos que lo comunique a la siguiente dirección: Decocook, Avda. de Seijeda 71B 1º Izq, Sada La Coruña

11.- JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE:

Las Normas de Uso que se encuentran en el presente Acuerdo Legal, se rigen por la ley Española. Tanto Decocook como los usuarios del Sitio están de acuerdo en que para cualquier discrepancia que pueda surgir en cuanto a la interpretación, cumplimiento y/o ejecución, de las presentes normas se someterán expresamente a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales competentes de La Coruña, con renuncia expresa, a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.