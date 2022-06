Aluminia Sistemas y Accesorios SL, es una empresa que se dedica a la fabricación de

cerramientos plegables de aluminio, cortinas de cristal y techos de aluminio, la distribución se hace solo para el profesional.

La principal premisa de nuestra empresa es ofrecer un producto de la mas alta calidad y durabilidad a un precio atractivo sin competencia dentro del mercado internacional. Nuestro equipo está compuesto por personal con experiencia en el departamento de ventas y atención al cliente, también contamos con oficiales de primera con gran experiencia en la carpintería especializada de aluminio.

Nuestros factores de éxito son:

-Fabricación de sistemas y accesorios propios.

-Materiales con la máxima calidad y durabilidad.

-Asistencia técnica telefónicamente y en montaje.

-Ofrecer los productos más novedosos.

-Precios competitivos.

-Nuestra experiencia en el sector.

Aluminia Sistemas y Accesorios SL, is a company dedicated to the manufacture of folding aluminum frames, glass curtains and aluminum ceilings, the distribution is done only for the professional.

The main premise of our company is to offer a product of the highest quality and durability at an attractive price without competition in the international market. Our team is composed of experienced staff in the sales department and customer service, we also have first officers with extensive experience in the specialized carpentry.

Our success factors are:

-Fabrication Own systems and accessories.

-Materials With maximum quality and durability.

-Assistance Technical phone and assembly.

-Provide The latest products.

-Competitive Prices.

-Our Experience in the sector.