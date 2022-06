Parareda Mobiliari es una empresa familiar dedicada a la fabricación de mobiliario desde 1980. En las primeras etapas nos centramos en la fabricación de muebles a medida y las necesidades de nuestros clientes nos permitieron crecer y crear dos secciones principales: mobiliario para colectivos (escuelas, oficinas, etc.) y mobiliario profesional (para usos comerciales, expositores para empresas, etc.). Actualmente nuestros productos se distribuyen en múltiples países, no solo en Europa, sino también en América del Sur, Asia y Australia.

Contamos con un equipo entregado y dedicado a su trabajo diario, que se ve premiado con la satisfacción, confianza y fidelidad de nuestros clientes. Queremos ofrecer muebles prácticos, bien hechos y a buen precio. Con este fin diseñamos los muebles pensando en su practicidad, tanto en el momento de su montaje como en su uso diario. Para que la calidad de nuestros productos sea la adecuada, elegimos a nuestros proveedores con la condición de que nos ofrezcan una excelente relación calidad-precio en los productos y servicios que nos suministran, y que compartan con nosotros la misma filosofía de trabajo. Además, utilizamos maquinaria automatizada de última generación para cumplir con los estándares de calidad día a día. Nuestro trabajo nos apasiona y eso repercute en la calidad de nuestros productos. Nuestra metodología de trabajo nos permite fabricar una gran variedad de muebles en un período de tiempo menor y garantizar la calidad de los mismos gracias a un control de calidad continuado durante el proceso de fabricación. Los muebles salen de las instalaciones con las máximas garantías. Aunque existe la posibilidad de ofrecer mobiliario montado, generalmente se suministra con embalaje plano, lo que nos permite ahorrar también en costes de transporte y poder ofrecer a los clientes una relación calidad-precio inmejorable. ¡Compruébelo usted mismo!