Nacido en Valladolid, donde su abuelo era arquitecto, pero desde los dos años vivió en CÁDIZ, ciudad en la que vio la LUZ. De su padre heredó el espíritu de ANÁLISIS; de su madre, la clara decisión de ser ARQUITECTO.

Vive en Madrid desde que fuera a estudiar Arquitectura. Tuvo como primer maestro a Alejandro de la Sota, que le inculcó la arquitectura ESENCIAL que sigue intentando poner en pie. También tuvo como profesores a Moneo, a Julio Cano Lasso que, muy generoso, le ofreció colaborar con él en algunas obras, a Aburto y a Cabrero. De la mano de Sáenz de Oíza entró como PROFESOR en la Escuela de Arquitectura de Madrid, la ETSAM, y con Javier Carvajal hizo la Tesis Doctoral.

Ha dado clases en la ETH de Zurich y la EPFL de Lausanne o la University of Pennsylvania, PENN, de Philadelphia. Y en Dublín y en Nápoles, y en Virginia y en Copenhague. Y en La BAUHAUS de Weimar, en la KANSAS State University y en la CUA University de Washington. Y pasó dos años como investigador en COLUMBIA University en New York, en 2003 y en 2011. Ha dado muchas conferencias por todo el mundo, y le han dado muchos premios, como el premio TORROJA por Caja Granada o los de la Bienal de Buenos Aires de octubre de 2009 por su Guardería para Benetton en Venecia y por el Museo de la Memoria de Andalucía en Granada. En 2010 fue finalista en los premios FAD con su obra Entre Catedrales. En 2011 fue nombrado Colegiado de Honor por el Colegio de Arquitectos de Cádiz. En 2012 fue nominado para el Premio Mies van der Rohe por el edificio de Oficinas para la Junta de Castilla y León en Zamora y recibió el Premio a la Excelencia Docente de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en 2013 ha recibido la HEINRICH TESSENOW GOLD MEDAL de la Tessenow Society, el ARNOLD W. BRUNNER MEMORIAL PRIZE de la American Academy of Arts and Letters, el International Award Architecture in Stone de Verona y el Royal Institute of British Architects (RIBA) International Fellowship 2014. Sus obras han tenido un amplio reconocimiento. Desde las casas Turégano o De Blas, ambas en Madrid, hasta las casas Gaspar, Asencio y Guerrero en Cádiz. O el Centro BIT en Inca-Mallorca o la Caja de Granada y el Museo de la Memoria de Andalucía, MA, ambos en Granada. Y la plaza pública Entre Catedrales en Cádiz y las casas Moliner en Zaragoza y Rufo en Toledo. Fuera de España, ha construido la Casa Olnick Spanu en Nueva York y la Guardería para Benetton en Venecia. En 2012 concluyeron las obras del edificio de oficinas para la Junta de Castilla y León en Zamora y se comenzó la construcción de la Casa VT en cádiz. Y en 2014 se ha iniciado la construcción de la Casa Cala en Madrid.

Se han publicado más de 30 ediciones de su libro de textos “LA IDEA CONSTRUIDA” en varios idiomas. En 2009 se editó una segunda colección de sus textos “PENSAR CON LAS MANOS”. Y acaba de aparecer la última edición de su último libro de textos ¨PRINCIPIA ARCHITECTONICA¨. Cree en la Arquitectura como Idea Construida. Y cree que los componentes principales de la Arquitectura son: la GRAVEDAD que construye el ESPACIO, y la LUZ que construye el TIEMPO. Ha expuesto su obra en el Crown Hall de Mies en el IIT de Chicago (2003), en el Urban Center de Nueva York (2003) y en la Basílica de Palladio en Vicenza (2004). Y en la Basílica de Santa Irene en Estambul (2005). En 2009, en la prestigiosa Galería MA de Tokio. En 2010 en la Gliptoteca Nacional Griega en Atenas, en el Tempietto de San Pietro in Montorio de Roma y finalmente en el Salón de Reinos de Madrid. En 2011 en el MAXXI de Roma y en la Central House of Artists de Moscú. Y en 2013 en la American Academy of Arts and Letters de Nueva York y en la Fundación Pibamarmi en Vicenza