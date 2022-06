estudio.entresitio está formado por los

arquitectos María Hurtado de Mendoza Wahrolén, César Jiménez de Tejada Benavides y José María Hurtado de Mendoza Wahrolén. Es colaborador habitual del estudio Alvar Ruiz Villanueva.

María y César trabajan en equipo desde el inicio de su actividad profesional en 1993 y José María se incorpora definitivamente al estudio en 2003 después de trabajar cuatro años en el estudio de Rafael Moneo. Juntos fundan el “estudio entresitio”, espacio de trabajo que supone un punto y seguido en su trayectoria profesional.

César es profesor asociado de proyectos arquitectónicos en la ETSAM y María después de haberlo sido también durante 15 años, es desde 2013 profesor titular en New Jersey Institute of Technology (NJIT), en Estados Unidos, donde llega tras haber sido profesor visitante en Cornell University AAP los cuatrimestres de otoño 2011 y primavera 2013.

María y José María han sido becarios en la Academia de España en Roma y César es Master of Science in “Advanced Architectural Design” por la Universidad de Columbia, New York, como becario Fulbright.

Han ganado varios premios en concursos de arquitectura que les han permitido construir un edificio de 12 vpp para jóvenes en Villarrobledo, un centro de salud en Minglanilla, una residencia de menores drogodependientes en Chinchón, dos viviendas unifamiliares en la Dehesa de la Villa de Madrid, el Centro de especialidades de Daimiel, 43 vpo bioclimáticas en Almuradiel, una torre de 22 plantas para 132 vpp de arrendamiento en el Ensanche de Vallecas para la EMVS y los Centro Municipales de Salud de San Blas, Usera y Villaverde de Madrid. Acaban de terminar la construcción de una singular vivienda unifamiliar en Madrid, #house#1.130 y actualmente trabajan en la 4ª fase de la rehabilitación parcial del pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid y en el proyecto básico del Club de Mar en Palma de Mallorca.

Su obra se ha publicado en Europa, Asia y América, siendo seleccionados como “Design Vanguard” por la revista Architectural Record en el 2007 y que ha incluido el proyecto #house#1.130 en la selección Record Houses 2014, publicada en abril 2014.

Han participado en las Bienales de Arquitectura de Venecia en los años 2000 y 2006, en la exposición itinerante por numerosos países “Jóvenes Arquitectos de España” (JAE), organizada por el Ministerio de Vivienda desde 2008, en la X BEAU 2009, en Arquitectura Española 1975-2010 “35+ Construyendo la Democracia” en 2010, en la VII BIAU 2010, Expo Shangai 2010 y en la XI BEAU 2011.

El centro de salud de San Blas ha sido galardonado con el Premio Ascer de Interiorismo 2007, con el Premio de Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid 2007, mención al Premio de Arquitectura Joven de la X Bienal de Arquitectura Española 2009, el Premio Enor 2009 en la demarcación de Madrid, el tercer Premio BigMat 2009 y seleccionados para Panorama de Obras de Arquitectura VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (exponiéndose en Medellín y Madrid). Con el CEDT de Daimiel han recibido una mención honorífica en los premios ATEG 2008 y han sido finalistas en los IV premios Enor 2009. La Torre de Vallecas ha sido premio en modalidad vivienda colectiva del 4º trofeo Archizinc en 2010, premio de edificación residencial en la IV edición de premios NAN en 2010, premio VIII edición ASPRIMA-SIMA a la mejor actuación en vivienda de nueva construcción de iniciativa pública en 2011, finalista en la XI BEAU y finalista en V premios Enor 2011. El Cms Usera es Honourable Mention, International Biennal Archit. Prize “Barbara Cappochin” 2011, pre-finalista en la XI BEAU y Premio en la categoría sanitaria en los AIT award 2012. El CMS Villaverde es premio Asprima-Sima 2012 a la mejor promoción no residencial y finalista en los AIT award 2012. Han sido galardonados por ArchDaily Awards 2012 “Building of the Year”, con la trilogía de centros de salud CMS San Blas+Usera+Villaverde, en la categoría de arquitectura sanitaria.

Las viviendas sociales de Almuradiel son proyecto seleccionado en la XI BEAU, seleccionado en los AIT award 2012 y nominado para el premio internacional Ecola 2012. 2 Honor Awards en la 4ª edición de Design Awards 2014 de la Boston Society of Architects’ (BSA): La torre de Vallecas y la vivienda unifamiliar #house#1.130. 1er Premio COAM 2014 y WAN Award (“House of the Year” 2014) con la obra #house#1.130. 3er Premio en concurso de anteproyecto para la Nueva Cinemateca y Centro de Cultura Digital de Bogata, Colombia. Maria, como profesora en NJIT, ha sido 2015 ACSA Faculty Design Award, por Underlying Structures(#house#1.130). Finalista en Architizer A+ Award 2015 en categoría Private House (L 3000-5000 sq ft): vivienda unifamiliar #house#1.130.