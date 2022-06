Propiedad legal

Una carrera profesional y toda una vida dedicada al interiorismo hace que los clientes que se acercan a Coton et Bois encuentren en Asun Antó la decoración que mejor se adapta a su manera de ser y su modo de vida.

La meticulosidad como manía incorregible, un aprendizaje constante, una auténtica pasión por el blanco en sus diferentes tonalidades y tratados y su pasión por la atmósfera acogedora de la Toscana, posicionan Coton et Bois a la Vanguardia de la decoración, garantizando entornos diferentes llenos de personalidad que cobran vida. “Cuando un cliente llega a Coton et Bois, ¿por dónde empezar?, por tomar un café; el éxito y la satisfacción vendrán de toda la información que yo sea capaz de recoger: ¿Tienes animales domésticos en casa? ¿Cuántas personas van a vivir en la casa? su personalidad, sus gustos y sus necesidades, el espacio y los medios tanto económicos como materiales. Nunca hay que olvidar que quien vive en la casa es mi cliente no yo”.