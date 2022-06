Somos un pequeño estudio de arquitectura que llevamos en activo desde 2007, integrado por profesionales y colaboradores que según las exigencias del proyecto entre manos se van uniendo ofreciendo su total compromiso. Ofrecemos todo tipo de gestión respecto a la amplia gama que ocupa la construcción pública y privada. Diseñamos su casa íntegramente desde los muros hasta la silla, ofrecemos diseño integral del hogar.

Asi mismo ofrecemos diseños de espacios públicos, edificios privados de todo tipo, planes urbanisticos, legalizaciones y gestiones burocráticas, etc... En definitiva ponemos en sus manos toodos nuestros conocimientos y toda nuestra colaboración para solucionar cualquier problema que tenga. SERVICIOS: PROYECTOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA. Desde los primeros bocetos, hasta el proyecto de ejecución y la dirección de obra de su proyecto. REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN. Nuestras ciudades poseen multitud de edificios que necesitan una restauración, nosotros ofrecemos nuestros mejores profesionales nacidos en la Escuela de Arquitectura de Granada, donde la restauración y la rehabilitación son gran parte de nuestra formación. GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN (PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT). Ofrecemos a nuestros clientes servicios de gestión integral, con los que podemos, tanto en un proyecto contratado con nosotros, como en uno externo, ayudarle a conseguir el máximo control sobre el coste, la calidad y el plazo de ejecución de su proyecto, propiciando en la mayor medida posible, la satisfacción de todo este complicado proceso que conlleva la construcción. PROYECTOS ESPECÍFICOS. Proyectos encaminados a la resolución de situaciones concretas, como son los cambios de uso de edificaciones, la obtención de licencias de actividad, funcionamiento o apertura, la eliminación de barreras arquitectónicas para la adecuación de inmuebles, expedientes de legalización, etc. INTERIORISMO. Arquitectura del detalle, ya sea por medio de asesoramiento o mediante la redacción de un proyecto completo. PROYECTOS DE URBANISMO. Proponemos tejido urbano. VALORACIONES INMOBILIARIAS Y ESTUDIOS DE MERCADO. Si necesita comprar o vender su vivienda y quiere conocer su valor real de mercado o quiere llevar a cabo una promoción desde los más sólidos puntos de partida, consúltenos. LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y/O MEDICIÓN DE EDIFICACIONES E INFOGRAFÍAS. Dibujamos, si los necesita y no dispone de ellos, los planos del estado actual de su inmueble y/o elaboramos su medición real. ASESORAMIENTO. Para cualquier duda técnica o legal que le surja en su proyecto, ASParquitectos le ayudará en su resolución.