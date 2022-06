Conoce nuestros proyectos

La madera es noble por naturaleza. Se adapta a tu espacio y lo hace más acogedor, más genuino.

En Carpintería Puigdesens llevamos más de 30 años desarrollando proyectos de interiorismo, de carpintería en exteriores, de ebanistería y de confección de muebles a medida.

Sabemos que cada trabajo es único e irrepetible, y por ello, ponemos nuestra experiencia al servicio de tus ideas: para realizarlas justo como tú las habías imaginado.

Coneix els nostres projectes

La fusta és noble per naturalesa. S’adapta al teu espai i el fa més acollidor, més genuí. A Fusteria Puigdesens portem més de 30 anys desenvolupant projectes d’ interiorisme, de fusteria en exteriors, d’ebenisteria i de confecció de mobles a mida. Sabem que cada treball és únic i irrepetible, i per això, posem la nostra experiència al servei de les teves idees: per realitzar-les just com tu les havies imaginat.