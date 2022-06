Desdelfaro es el distribuidor en España de The Mark on the Wall, un editor francés de papeles pintados y cenefas, atípicos y creativos, para habitaciones infantiles y no tan infantiles.

Desde grandes cenefas infantiles para dibujar y colorear hasta cenefas interconexionables con infinitas posibilidades combinatorias (Les Petites Combines), pasando por temas de la literatura universal, como Pinocho.

Y siempre diseñados por grandes artistas internacionales.