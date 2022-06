Mi estudio de interiorismo actúa desde 1971. Desde entonces he trabajado y experimentado en espacios comerciales, de servicios y en espacios para vivir. Mi método de trabajo consiste en un seguimiento de todas y cada una de las fases del proyecto y su posterior realización, desde la toma de contacto del espacio hasta un control de la obra, estableciendo un diálogo continuado con el cliente así como con los diversos industriales que intervienen. La verdad es que no se hacerlo de otro modo y necesito este contacto constante y desde todos los ángulos con cada uno de los aspectos que intervienen en un trabajo de interiorismo, huyendo tanto de la improvisación como de la rutina. A lo largo de estos años he venido prestando mis servicios, individualmente o en equipos multidisciplinares, y tanto de una forma como de otra he podido disfrutar de mi pasion por el diseño.